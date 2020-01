Juve i Bajern pokušavaju, razmena na šest meseci, svi zadovoljni?!

Juventus i dalje pokušava da proda Emre Džana, on bi najradije u Nemačku, ponuda Dortmunda nije stigla, a izgleda da je Tuhel stavio veto na trampu za Paredesa. Paratići i Nedved su čvrsto rešeni da se oslobode igrača koji nema mesta kod Sarija i razočarao je u ovih 18 meseci koliko je u klubu, stigao je kao slobodan igrač iz Liverpula.



Nije na listi za Ligu šampiona, što ga je posebno pogodilo, u šampionatu dobija šansu na kašičicu.



Džana želi Bajern, makar do leta, a pojavila se ideja da dva kluba zamene igrače, makar na pozajmicu. Nemački reprezentativac bi otišao u Minhen, a Tijago Alkantara bi se na šest meseci preselio u Torino. Nema sumnje da bi Španac bio idealna alternativa za Pjanića, no Juventus bi više želeo da proda Džana i napuni kasu posle kupovine Kuluševskog.



Otišli su Perin i Mandžukić, odbijena je ponuda od 40 miliona za Demirala, Rugani može da ide, Turčin nikako.



Juve nudi i Rabioa i novac za Pogbu, ali u Junajtedu su jasni, Francuz nije na prodaju u januaru. Još jedno eventualno pojačanje bi bio Palmijeri, levi bek Čelsija, u tom slučaju bi De Šilja pustili u Pari Sen Žermen.



Ali, sve su to kombinacije koje nisu previše realne, osim ako se ne otvori šansa. Plan kluba je da proda nekoliko igrača i sa sadašnjim snagama nastavi borbu na tri fronta. Šampionat nastavljaju u ponedeljak uveče protiv Kaljarija, a zatim u narednom kolu, sledećeg vikenda putuju na duel sa Romom.