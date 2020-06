Juve, gotovo je, dva velika pojačanja, treće na putu, ovo je startna postava u sledećoj sezoni!

Juventus je završio juče posao oko drugog pojačanja, Artura iz Barselone. Brazilac je posle prave letnje sage pristao, dobiće nešto više od 5 miliona po sezoni, pa će Pjanić plus desetak miliona evra biti protivteža, dva kluba su se dogovorila.



Artur Melo je bio veliki talenat, ima samo 23 godine, iz Gremija je pre dve sezone stigao u Barsu. Igra za "Selesao", on nije klasičan plej, ofanzivniji je, i iako postoje sumnje, jasno je zbog čega ga je Juventus doveo.



Naime, Brazilac je daleko od maksimuma, još sazreva i od njega se tek očekuje da igra fudbal za koji je sposoban. Neće biti prirodna zamena za Pjanića, to mesto zauzima sigurno Rodrigo Bentankur koji je izrastao u sjajnog fudbalera, a vezni red Juventusa pretrpeće velike promene.



Podsetimo, još zimus su kupili Kuluševskog koji je do pandemije igrao fantastično, Šveđanin će sigurno imati priliku sledeće sezone i očekuje se da bude ogromno pojačanje.



Treći igrač koji će, gotovo sigurno stići u klub je Emerson Palmijeri, levi bek Čelsija koji bi trebalo da preuzme mesto od Aleksa Sandra, dolazi i napadač, da li Obamejang ili Milik, ostaje da vidimo, ali Juve će se sigurno osloboditi Iguaina. Uz "Pipitu" odlazi Rabio, igrač koji je stigao prošlog leta, čeka se ponuda za Kediru koji je povređen i mogao bi u MLS, De Šiljo će u PSŽ, nema mesta za Pjacu, Perina, Ruganija, a mogao bi da ode Daglas Košta ili Bernadeski, tim pre što će Sari, ili ako bude stigao novi trener forsirati Kuluševskog.











Italijani su spremili novi tim, u formaciji 4-3-3 koji bi Sari mogao da forsira kako bi se približio svom stilu igre.



Šćešnji

Kvadrado, Bonući, De Liht, Emerson,

Matuidi, Bentankur, Artur,

Ronaldo, Dibala, Kuluševski.



Jasno, klub će zadržati i Bufona, Kjelinija, Danila, Demirala, Bernadeskija ili Koštu, rekli smo već, stiže novi napadač, ostaje i Remzi, verovatno će ekipa biti pojačana i sa par mlađih igrača, kako bi konkurencija bila veća, ali Sari ne želi više od dvadesetak igrača plus golmane...



Za pojačanja tipa Pogba, nema ni novca, ali ni volje, jer mu je plata prevelika, pa ekipa ne bi trebalo da pretrpi velike izmene.