Juve dobio Siti, tri pojačanja iz snova u narednih osam meseci?

Kako stvari stoje, David Alaba bi mogao da završi u Italiji i to ne na leto kao slobodan igrač već u januaru.



Engleski mediji tvrde da je Austrijanac bliži Torinu i da je saopštio Gvardioli da bi radije u Juventus.



On je odbio ponudu Bajerna, tražio ogromnih 20 miliona evra po sezoni, ali se priča da je razlog to što ima nameru da posle decenije ode iz Nemačke.



Računalo se da bi Gvardiola koji je trenirao Alabu mogao da bude ključ, ali Alabini menadžeri su navodno odmakli daleko u pregovorima. Austrijanac bi, ako ne postigne dogovor sa Bajernom, zahvaljujući dobrim odnosima sa Juventusom mogao u januaru da dođe u Seriju A.



Hasan Salihamidžić bivši igrač Juventusa i direktor Bajerna kaže da nemački šampion i dalje veruje da će Alaba promeniti mišljenje.



Juventus, uz Alabu želi da dovede i Dembelea iz Barselone koji naredne godine ulazi u poslednju sezonu ugovora, i Barselona će ga, prema španskim medijima pustiti za pedesetak miliona, kako bi spasila deo novca uloženog pre tri godine kada ga je dovela iz Dortmunda.



Treći igrač koga Juventus planira da dovede je Auar iz Liona. On je ostao u klubu, ima obećanje Italijana da će probati da ubede Olu, predsednika Liona da ga proda. Auar ili Kamavinga koga hoće i Real su ideje Juventusa za novo podmlađivanje tim, jedan od njih dvojice bi trebalo da stigne u Torino.