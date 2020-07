Junajtedu propalo ne jedno, već dva pojačanja, mediji tvrde, rešenje srpski tandem?!

Izgleda da od dva najavljena transfera Mančester Junajteda neće biti ništa.



Naime, Dortmund ostaje pri stavu da Sančo vredi 130 miliona evra, Junajted bi platio najviše 100, njihova ponuda je odbijena. Sada razmatraju opcije poput Ferana Toresa, pominje se Kingsli Koman, ali i iskusni Daglas Košta. Ipak, čini se da u ovom trenutku to nisu prioriteti.



Stvari su se iskomoplikovele oko Džeka Griliša. Mlada zvezda Vile želi na "Old Traford", ali je problem cena, naime klub iz Birmingema traži 90 miliona evra i neće spustiti cenu, opstali su u ligi, nije potrebno da prodaju igrače posle velikih ulaganja prošlog leta.



Za Junajted je to previše, u engleskim i francuskim medijima se pojavila priča da za manji novac mogu da dovedu Sergeja Milinković Savića, koji je upotrebljiviji na više mesta u veznom redu.



Zbog toga ćemo videti kako će se sve odvijati i hoće li Lotito prihvatiti eventualnu ponudu od 70-tak miliona evra za Srbina koji nema mnogo izbora jer je preskup, PSŽ je čini se odustao.



Što se ostalih igrača tiče, traži se štoper, ali ako ne bude rešenja, Aksel Tuanzebe će dobiti šansu, jer Junajted ne želi da preplati Škrinjara iz Intera, a za Kulibalija bi trebalo da sruše svetski rekord.







Otvara se dakle priča oko Srbina, ako Pogba ostane, dovoljno je jedno pojačanje u veznom redu i ofanzivni bočni igrač, dok se Solskjer još nije izjasnio po pitanju napadača koji bi bio alternativa za Marsijala, Rašforda i Grinvuda.