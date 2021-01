Junajtedov trio se seli kod "svraka"?!

Njukasl nema baš najbolju sezonu za sada.



Tim Stiva Brusa trenutno zauzima poziciju broj petnaest, "svrake" nemaju pobedu još od 12. decembra i duela sa VBA.



Januar je prava prilika da se osiguraju kvalitetna pojačanja koja bi navijače Njukasla poštedela brige oko toga da li ćemo ekipu sa "Sent Džejmsa" gledati i naredne sezone u PL.



Engleski mediji pominju trojac odbačenih sa "Old Traforda" - Stiv Brus bi mogao da dobije Brendona Vilijamsa, Fila Džonsa i Džesija Lingarda kao poklon za početak 2021. godine.



U pitanju bi bile pozajmice, cilj kluba sa "Old Traforda" jeste da se smanje mesečni izdaci. Pitanje je koliko bi Englezi doneli Njukaslu u pogledu kvaliteta.