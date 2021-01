Junajtedov "propust" stiže po osvetu, koje igrače traži Solskjer za napad na titulu?

Jasno da je Džek Griliš i dalje na meti najvećih engleskih timova, među njima i Junajteda, večeras će stići na "Old Traford" predvodeći odličnu Aston Vilu.



Da li su na "Old Trafordu" pogrešili što nisu prodali Pogbu i doveli engleskog reprezentativca?



Mnogi kažu da je napravljen veliki kiks, Aston Vila je tražila oko 70 miliona evra za svoj biser.



To je procenjeno kao previsoko, ali Džek Griliš ima fantastičnu sezonu, jedan je od najboljih igrača lige, pa mnogi pitaju, čak i to što Pogba nije imao adekvatne ponude, da li je bilo dobro kupiti Van de Beka za 50 miliona, umesto Engleza aza 20 više. Griliš je želeo na "Old Traford", ali kada je video da od toga nema ništa jasno, u naredna 24 časa je potpisao petogodišnji ugovor sa Aston Vilom.



On je i dalje na prodaju, ali je sada cena oko 120 miliona evra i to razumljivo ne samo da neće platiti Mančester Junajted nego bilo ko drugi u uslovima pandemije. I na leto će teško promeniti klub, jednostavno tržište je takvo zbog pandemije da ludih transfera neće biti.



Mančester Junajted je neočekivano, makar za većinu stigao u poziciju da baci rukavicu Liverpulu.



Ali, potrebna su im pojačanja i sada Solskjer veruje da je učinio dovoljno da uveri klub da je trka za krunu realna.









Navodno u januaru žele Maksa Aronsa iz Noriča koji igra sjajno u Čempionšipu, maldi engleski reprezentativac bi bio "apgrejd" u odnosu na Bisaku, ali je prva meta štoper. Pojavila se priča da bi mogli da napune kasu Bajerna šest meseci pre isteka ugovora Alabe, i da bi Austrijanac bio ključ za titulu. Ali, Dajot Upamekano je ipak prva meta, a Alabu će probati verovatno da privuku velikim novcem na leto. Solskjer nije odustao ni od Sanča, ali ni Halanda, no to su transferi koji bi mogli da uslede na leto.



Ko odlazi?







Uz otpisane poput Fila Džonsa, Roha, verovatno i Lingarda, klub bi mogao da se odrekne Pogbe, čekaju ponudu Juventusa ili Reala, a klub bi mogao da napusti Džejms koji je sada daleko od startne postave iako su u njega polagane velike nade.



Ako večeras pobede Aston Vilu, "Đavoli" će stići Liverpul na vrhu tabele, u ponedeljak bi Redsi trebalo da se vrate na vrh, ako ne izgube u Sautemptonu, ali uskoro će Junajted odigrati zaostali meč sa Barnlijem, sredinom januara pre sudara sa Liverpulom na "Enfildu".