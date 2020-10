Junajtedov poslednji pokušaj, lista od devetorice, Solskjer traži minimum tri igrača!

Ponedeljak uveče je rok, poslednji vikend nade ili razočaranja za Junajted.



Đavoli su doveli do sada Van de Beka, koji i ne igra, njegov menadžer je ljut, sa druge strane nije jasno zbog čega je Solskjer povukao ovaj potez, najmanje problema i u kvalitetu i u kvanitetu ima u veznom redu.



Nade oko Sanča je sve manje, navodno je zbog toga i Garet Bejl odustao od dolaska na "Old Traford" ne želeći da čeka.



Ali, Englez i dalje figurira kao najveća želja iako je jasno da Nemci neće promeniti mišljenje, samo 120 miliona dolazi u obzir, a najradije bi da Junajted to ne ponudi. Izgleda da bi mogli da se dogovore sa Barselonom oko Dembela, ali treba ubediti i igrača.



Kako smo i rekli Luka Jović želi u Mančester, sa druge strane pojavljuje se kao opcija i slobodni Kavani. On cilja Španiju, ali bi pristao na ponudu. Jasno, bolji je igrač od Srbina, ali sa druge strane mnogo je stariji i klub ne želi da se obaveže na više od godine ugovora.









Aleks Telješ je i dalje u Portou, prva ponuda je toliko niska da je "Zmajevi" nisu razmatrali, alternativa je navodno Taljafilko, ali njega hoće i Siti.



Za odbranu se pominje Dajot Upamekano, Smoling je blizu otkupa u Romi, mnogi veruju da štoperi nisu dovoljno dobri, ali ih ima previše, Džonsa i Roha nisu uspeli da se oslobode.



I na kraju, Kante, mada je to više priča iz medija, nije jasno zbog čega bi uzeli vezistu Čelsija to im najmanje treba sada kada su pozicije u timu.



Videćemo hoće li Vudvord pribeći paničnim kupovinama, ali bez Sanča, može da kombinacijama novca i pozajmica dovede tri ili četiri igrača u finišu, štopera, levog beka, desnog ofanzivnog igrača i napadača, mada su Telješ i Dembele, odnosno njihove pozicije najbitnije.