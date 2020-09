Junajtedov očaj, spisak pojačanja i ponuda "uzmi ili ostavi"!

Navijači Junajteda i dalje čekaju.



Aleks Telješ želi na "Old Traford", Porto traži da "Đavoli" plate oko 40 miliona evra za Brazilca, ali to se neće desiti. Igrač pritiska klub da smanji apetite, no za sada nema dogovora.



Ostala je samo jedna alternativa, jeftiniji Taljafiko iz Ajaksa, Solskjer traži iskusnog igrača.



Recimo i to da su Englezi poslali poslednju ponudu za Sanča, 100 miliona evra, ali Dortmund neće odustati, priča se da fudbaler hoće da promeni klub, ali da "Milioneri" drže staru cenu.



Ona je 120 miliona evra, pa je i dalje malo verovatno da bi rekordno pojačanje moglo da stigne na "Old Traford".



Dembele je preskup, to nije realna opcija jer Barsa pristaje na pozajmicu sa obaveznim otkupom, preveliki je rizik imajući u vidu sve povrede Francuza.











Što se ostalih igrača tiče, Daglas Košta je bliži Vulvsima, pa za sada nema rešenja na poziciji desnog ofanzivnog igrača.



Štoper nije prioritet, ali se priča da bi u finipu prelaznog roka mogao da stigne Umtiti iz Barselone na pozajmicu, čime bi Norvežanin ojačao odbranu na koju je mnogo povika nakon startnog poraza od Kristal Palasa.



Vreme curi, Junajted je već u cajtnotu pa ne treba isključiti očajničke poteze.



Recimo i to da Lingard ne želi da ode, ali i da nema ponude Totenhema o kojoj se pričalo, da Romero, iskusni golman posle ostanka Hendersona gleda ka Evertonu koji je nezadovoljan Pikfordom, a da za prekobrojne Džonsa, Roha i Pereiru, pa i Dalota nema ponuda.



Lids bi mladog Džejmsa ali Junajted ga neće pustiti.