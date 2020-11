Junajted završio pojačanje? Pa, sad je stvarno kraj za Francuza...

Izgleda da su razgovori blizu kraja i da će Junajted dovesti novo pojačanje.



Naime, engleski mediji tvrde da je 90% transfer završen, Hakan Čalhanoglu će se preseliti na "Old Traford" u junu. Prema tim informacijama, Turčin ima daleko najbolju ponudu "Đavola", biće slobodan igrač od januara može da pregovara. Juventus je bio u igri, mnogo bure izazvala je poseta Torinu. Čalhanoglu nije bio u klubu već u privatnoj poseti zemljaku Demirelu, ali "Rosoneri" smatraju da to nije bio najbolji trenutak.



Oni mogu da plate oko 4 miliona po sezoni što je malo, mada Turčin igra za oko 2.5 trenutno, sigurno da u Juventusu može da uzme duplo, ali je ponuda Junajteda daleko najbolja, priča se o 7 miliona po godini.











Ono što nije jasno je gde će Solskjer ili neki drugi menadžer uklopiti Čalhanoglua, on je kreativac, sličan Fernandešu, iako igra nešto povučenije. Pretpostavlja se da će, ako stigne biti zamena za Pogbu kome je ostalo još 18 meseci ugovora i koji će, ako ne produži obavezu, biti prodat.



No, i to je pitanje, ko će kupiti Pogbu, čak i da Mančester Junajted smanji cenu, ni Real, ni Juventus nemaju 15 miliona po sezoni koliko trenutno zarađuje Francuz.









Pominje se i PSŽ, za njih to ne bi bio problem, ali je do sada Pogba kategorički odbijao svaku mogućnost da se vrati u domovinu.