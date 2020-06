Junajted zaključao sef, stiže "Sančo za siromašne", šta je sa ostalim metama?

Mančester Junajted je izgleda definitivno odustao od Džejdona Sanča, tačnije Borusija ne želi da spusti cenu. Za taj novac, 100 miliona evra probali su da privole Barselonu da proda Ansu Fatija, ali kako kaže novinar Dankan Kastls, nova zvezda Katalonaca nema cenu.



Aston Vila traži previše za Džeka Griliša, pa se Soslkjer okrenuo Leonu Bejliju. On bi koštao pedesetak miliona, fudbaler Leverkuzena, inače sa Jamajke je odigrao tri solidne sezone, ima 22 godine, stigao je i Genka u "Farmaceute" i spreman je za jače takmičenje.



Radi se o brzom krilnom igraču, Solskjer veruje da bi se uklopio odlično sa Rašfordom, sjajan je asistent i veoma brz. On bi kako rekosmo bio jeftinije rešenje, a ostavio bi prostora da Junajted nastavi pregovore sa De Laurentisom oko Kulibalija. Predsednik Napolitanaca ne popušta, traži 90 miliona, navodno to niko nije spreman da plati, Englezi se nadaju da će smanjiti apetite, Malijac bi bio fantastično pojačanje za odbranu.



U veznom redu, sve zavisi od Pogbe, i dalje se pominje da bi Remzi mogao da bude deo sporazuma, ali za sada je to daleko od realizacije.











Finansijska nestabilnost posle pandemije nateraće Junajted da obuzda trošenje i sasvim je sigurno da plan da se za oko 250 miliona pojača ekipa neće biti ostvaren, odnosno da će klub štedeti, dovesti par pojačanja, ali i probati da se oslobodi nekolicine prekobrojnih, kao i igrača na pozajmicama poput Smolinga i Roha.



Za sada je još rano, sezona se tek nastavlja, a Soslkjer se nada da će i tim nastaviti gde je stao pre pandemije, sa serijom pobeda. Prvo iskušenje su Murinjo i Totenhem u petak uveče u Londonu.