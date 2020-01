Junajted - Uprava ne sluša tribine, poslata ponuda u Milano!

Fudbaleri Mančester junajteda su juče doživeli još jedan poraz, ovoga puta ih je na "Old Trafordu" savladao Barnli sa 2:0.



Težak poraz, kojim su napravili još jedan korak unazad kada je eventualni plasman u Ligu šampiona u pitanju, problem je i što se stiče utisak da ova ekipa ne napreduje kako to trener Solskjer i uprava uporno predstavljaju.



Iako se pisalo da bi Norvežanin nakon novog kiksa mogao da dobije otkaz, do toga prema pisanju "Skaj Sportsa" neće doći.



Ugledni list prenosi da na "Old Trafordu" nije uzet ni u razmatranje otkaz za trenera, Solskjer ima punu podršku uprave i nakon najgoreg rezultata posle 24 kola još od sezone 1988/89.



Možda je dobra vest to što su se ubrzali po pitanju pojačavanja tima, pisali smo da je Skols izjavio kako očekuje reakciju uprave, tačnije, kako očekuje da se pojača ponuda za Bruna Fernandeša.



To nije sve, "Skaj" prenosi i da je u Milano poslata ponuda za urugvajskog reprezentativca Matijasa Vesina.