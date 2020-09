Junajted u problemu, Vudvord pronašao rešenje na "Kamp Nou"?!

Junajted je očajno počeo sezonu, izgubili su kod kuće sa 3:1 od Kristal Palasa, nisu bili ni blizu pobede.





Loša igra, bez energije, jalovi napadi, a na sve to greške u zadnjoj liniji, jasno je da su klubu potrebna pojačanja.



Pisali smo, Aleks Telješ i Ismaila Sar bi mogli da stignu u klub, ali sada su se pojavile nove opcije.



Vudvord očigledno želi da pojača napad, iako se čini da je odbrana daleko veći problem, a prema pisanjima engleskih medija kontaktirao je upravu Barselone.



Naime, on želi Usmana Dembelea na "Old Trafordu", javlja Dankan Kesls.



U pitanju je pozajmica, mada Barsa želi da ubaci i obavezan otkup u priču, što bi moglo da oteža pregovore.



Spremni su u Kataloniji da se rastanu sa Francuzom, koji je poslednji takmičarski meč odigrao u novembru prošle godine, pisalo se da ga traži i Liverpul, ali su "Redsi" doveli Žotu iz Vulverhemptona.



Dolazak Dembelea bi mogao da ispadne kao sjajan potez, videćemo da li će Vudvord uspeti jednom i prijatno da iznenadi navijače.