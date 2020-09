Junajted u nevolji, tri pojačanja, samo 200 miliona "Đavole" spasava!

"Ja sam strpljiv čovek, ali ovo me je izmorilo", iskren je bio Patris Evra u komentaru Junajtedove igre. Slavnom Francuzu niko ne može da zameri da nije čovek Junajteda, on veruje i pozitivan je, ali kaže da se Junajted više vidi na društvenim mrežama nego na terenu.



Solskjer je tražio od igrača da se pogledaju u ogledalo, ali kao da ne kontroliše svlačionicu. Tim je bezvoljan, neki izbori trenera su nelogični, nikome nije jasno zbog čega je doveden Van de Bek jer škripi na drugim pozicijama.



Henderson će gotovo je sigurno zameniti De Heu na golu, Španac je ponovo bio nesiguran, ali šta reći za Lindelefa koji je delovao nemoćno u sudaru za Zahom. Da li je povratak Zahe rešenje? To je teška misija, Palas ga neće pustiti za manje od 80 miliona.



Sa druge strane, Vudvord je siguran da neće platiti Sanča 120 miliona i traži jeftiniju opciju poput Perišića ili eventualno Daglasa Košte.



Mora da dovede i levog beka, umakao im je Čilvelm nisu doveli Reguljona jer nisu želeli da ugrade otkupnu klauzulu u slučaju da ga Real hoće nazad. Sada je situacija sledeća, jedino koga mogu da uzmu je Aleks Telješ, on će koštati oko 25 miliona evra.











Ali, to nije dovoljno, potrebno je još par igrača.



Pre svega štoper, jer sa Megvajerom i Lindelefom neće daleko stići. Današnji mediji pišu da će probati da dovedu Kulibalija iz Napolija, ali on će koštati oko 80 miliona evra.



Timu su potrebne hitne intervencije mi smo ih nazvali paničnim kupovinama, ali bez tri igrača i uloženih još 150 miliona evra, na ovih 50 koliko je plaćeno za Van de Beka, Junajted nema šta da traži u borbi za top 4. Svi su se pojačali, Solskjer je ostao praznih šaka, doveo je igrača u veznom redu, iako su druge pozicije mnogo problematičnije i sada se ponovo postavlja pitanje, da li uopšte ima uticaj na dovođenje igrača, i da li će poslužiti kao kišobran za silne promašaje Junajteda, kao i odluku da se ne ulaže ogroman novac dok se ne prodaju igrači.



Ali, Lingard, Roho, Džons, Dalot, Pereira nemaju ponude, pa sve ostaje na dugom štapu, dok vreme prolazi...