Junajted u fronclama, De Hea "bivši", igrači protiv trenera?!

Mnogo je bilo priče oko sudbine Davida De Hee u Junajtedu, pre nekoliko godina je Španac bio nadomak povratka u rodni grad, Navas je čekao na aerodromu trampu, na kraju su Real i Junajted zakasnili pa je De Hea ostao na golu.



Imao je par fantastičnih sezona i novu transfer sagu, naime, nije želeo da produži ugovor, pominjan je PSŽ, na kraju je pristao, Madriđanin je najbolje plaćenih golman sveta. Ali, ne brani dobro, greške se ponavljaju, već dugo vremena niko ne može da ga prepozna, čini se da i on želi da ode.



Junajted ima rešenjem, Dina Hendersona koji je sa gola Šefilda stigao do reprezentacije i za razliku od Španca brani sjajno.



Navodno, makar tako pišu engleski mediji, u Junajtedu, zbog sve lošije finansijske situacije, pada prihoda i izvlačenja novca iz kluba razmišljaju da prodaju De Heu. Ponovo se PSŽ pominje kao opcija, u aprilu će klub razmišljati o tome šta da učini, ako bude imao ponudu za svog prvog čuvara mreže. Henderson ne želi da se vrati i da bude rezerva, a iako je De Hea potpisao novi ugovor do 2024. to ne znači ništa, osim veću cenu. PSŽ je jedan od kandidata, čini se i jedini, svi drugu imaju rešeno pitanje golmana, pominjan je Juventus, ali oni su se opredelili da Šćešnji produži ugovor i da ostane prvi golman.



Inače, u Junajtedu je situacija loša, nema i dalje ništa oko transfera Bruna Fernandeša, Sporting ne spušta cenu, a što se napadača tiče, čini se da bi jedino Kavani zadovoljio ambicije navijača, no Urugvajac je bliži Atletiku, uostalom, to je njegova ambicija.



Sa druge strane, klub je i pored poraza od Barnlija dao podršku Solskjeru da nastavi rad, dobio je vreme da napravi tim, "Đavoli" smatraju da je potrebno mnogo da Norvežanin očisti sve igrače koji mu nisu potrebni. Naime, u timu koji je izveo protiv Barnlija bilo je igrača koje je ukupno gledano dovelo pet poslednjih menadžera, uključujući i Ser Aleksa.



Ali, postoji i druga strana priče.



Igrači su iritirani, smatraju da Solskjer nije dorastao zadatku, da nema ideju kako da tim izaže iz krize, da su mu treninzi jednolični, a da nema mnogo taktičkih rešenja. Naravno, igrači se ne pitaju, "Tajms" piše da je dosta teških karaktera u timu i da bi jedino sa njima mogao da se obračuna Ser Aleks.



Ali, on je marginalizovana prošlost velikog kluba, čak i da smene Solskjera, u Junajtedu ne bi imali ideju šta dalje, jer Poketino insistira da Vudvord ne dovodi igrače, a Alegri je izgleda sve dalje, sada čini se da ne bi ni prihvatio da preuzme ekipu u ovakvoj situaciji.