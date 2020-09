Junajted u cajtnotu, odlučili se za rezervne mete iz očaja, hoće li Solskjer poslužiti kao kišobran?

Sve je manje vremena, većina se slaže, bez pojačanja, ovo će biti baš teška godina za Junajted.



Doveli su jedino Donija van de Beka, pitanje je koliko im je potreban. Izgubili su od Palasa na otvaranju sezone, pa onda nezasluženo, uz puno sreće, golom Fernandeša iz penala u nadoknadi odneli bodove iz Brajtona.



"Medeni mesec je gotov, ako ne dovedu pojačanja, nema nikakve šanse da se bore za top 4. A ako ne uđu u Ligu šampiona, Ole će biti smenjen", smatra nekadašnji kapiten i Solskjerov saigrač Roj Kin.



Jasno da bi u slučaju neuspeha Norvežanin poslužiti kao kišobran, mada mnogi smatraju da on jednostavno nema kvalitet, osim velike prošlosti na "Old Trafordu" da vodi Junajted.



I dalje kolaju priče oko Džejdona Sanča, ali je Mihael Cork, direktor Borusije ponovio da Englez neće biti prodat. Očekuje se poslednji pokušaj "Đavola", ali cena ostaje ista, 120 miliona. Svi se slažu da je to previše u situaciji u kojoj se svi klubovi nalaze zbog pandemije.



Od jutros se provlačio vest da su se okrenuli Saru iz Vortforda. Francuz je rekordno pojačanje "Hornetsa", sada bi po ispadanju iz Čempionšipa da vrate novac, Liverpul je odustao i kupio Žotu, Sar vredi oko 40 miliona evra. On bi bio alternativa umesto Sanča, ali daleko od toga da je igrač u klasi Engleza.











Soslkjer bi ako dovede Sanča ili Sara, pustio Danijela Džejmsa kod Bijelse u Lids. Junajted i dalje pregovara oko dovođenja Telješa, a finansijsku situaciju bi mogla da olakša prodaja Smolinga Romi i najavljeni odlazak Dalota u Milan. U tom slučaju možda bi aktivirali priču oko Dajota Upamekana štopera Lajciga i francuske reprezentacije, ali i on je papren.



U svakom slučaju, najmanje dva pojačanja bi malo smirila situaciju i pomogla Solsjeru, prioriteti su desni ofanzivni igrač i levi bek.



I dalje se čeka odluka oko povratka Norvežanina Džošue Kinga iz Bornmauta, ali njega hoće i Murinjo.



Sve u svemu biće to pravo isčekivanje u narednim danima, situacija ne izgleda dobro, a odsustvo ulaganja može da znači i odsustvo poverenja u trenera.