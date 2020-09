Junajted tvrdoglav, ovo su pojačanja, znači li to i propast?

Mančester junajted ne odustaje od svog plana ni nakon poraza od Kristal Palasa.Dugo se govorilo o potrebi "crvenih đavola" da angažuju barem jednog vrhunskog štopera, ali čini se da od toga neće biti ništa ovog leta.Kako piše pouzdani Atletik, Junajted neće dovoditi novog centralnog defanzivca do zime.Navijači smatraju da je to najslabiji deo tima i da sa Megvajerom, Lindelofom, Bajiem, Džonsom, Smolingom, Rohom i ostalima Junajted nema šta da traži u društvu najboljih.Novinar Atletika Dejvid Ornstin takođe piše da je u ovom trenutku prioritet Džejdon Sančo do kojeg će na Old Trafordu teško stići, dogovor sa igračem je odavno postignut, ali Borusija Dortmund ne odustaje od 120 miliona evra koliko traži na ime obeštećenja.Spominje se i novi levi bek, favorit u ovom trenutku je Aleks Teles koji igra odlično u Portu, ali svojevremeno nije pokazao vrhunski kvalitet u Interu.Solskjer veruje svojim štoperima, navijači baš i ne, sud ćemo doneti na kraju sezone...