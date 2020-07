Junajted traži idealnog partnera kapitenu, da li je rešenje u Ligi 1?

Mančester Junajted igra danas svoju najbitniju utakmicu u ligi, i to u 38. kolu. U direktnom okršaju sa Lester Sitijem odlučiće ko će u Ligu šampiona naredne sezone. Tim sa "Old Traforda" ima još jednu vizu ukoliko večeras propusti šansu a to jeste osvajanje Lige Evrope.



Po kraju sledi kupovina, Solskjerov tim je po restartu šampionata pokazao da može i sa najboljima, ali par puta je odbrana predvođena sa De Heom kiksnula u ključnom momentu.



Engleski mediji navode da se traži i partner sa Megvajera. Lindelof nije uspeo u tome dok je Bai prečesto povređen. Jedna od opcija jeste i Gabrijel iz Lila, ali nekadašnjeg igrača Dinamo Zagreba prate i Arsenal i Everton.



Cena defanzivca Lila nije mala, spekuliše se da će "doge" napraviti još jedan dobar posao, štopera neće pustiti za ispod trideset miliona evra.