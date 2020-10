Junajted se blamira, ali su makar završili dva pojačanja! U ponedeljak ujutru potpisi!

Verovatno gledate dešavanja na "Old Trafordu", ovo sigurno neće biti kraj za Solskjera, ali je svakako pokazatelj da on nije dorastao da vodi ovako veliki klub.



Ipak, ako ništa, kraj prelaznog roka znači i dva pojačanja, posle nan de Beka na koga je potrošeno 40 miliona, a retko je do sada igrao.



Kavani je već stara vest, on je dogovorio uslove, ostalo je jedino da se nađe zajednički jezik oko provizije za agente, ali ne bi trebalo da bude problema.



Ipak, rešen je i drugi transfer, dogovoren je posao sa Portom, na kraju će za 25 miliona "Đavoli" dovesti Aleksa Telješa iz Portoa.



Brazilac će sutra proći lekarske preglede i potpisati dugogodišnji ugovor sa klubom. On je odigrao blizu 200 utakmica za "Zmajeve" gde je igrao mnogo bolje nego u Interu i Galatasaraju.



Mogao bi da debituje već posle pauze, 17. oktobra Junajted dočekuje Njukasl.



Da li su to jedina dva pojačanja?











Teško da će uspeti da dovedu Sanča i Dembelea, jedina opcija je eventualno Daglas Košta na pozajmicu, sačekaćemo poslednji dan, svakako da će sa Telješom i Kavanijem tim biti bolji nego do sada, ali nije doveden ni štoper, a ni desni ofanzivni igrač, što su uz levog beka bili prioriteti za klub...