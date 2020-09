Junajted sad blizu drugog pojačanja, treće stiže iz Barse za 100 miliona?

Mančester Junajted je izgleda blizu dogovora za drugo pojačanje ovog leta.



Naime, prema informacijama iz Engleske, pregovori sa Portom su u završnoj fazi, levi bek "Zmajeva" Aleks Telješ stići se do kraja nedelje na "Old Traford". Nije jeftin kako se pretpostavljalo, sa bonusima će koštati oko 40 miliona evra.



Ali, mediji i dalje pokazuju prstom na centralnu odbranu, kada se sračunaju troškovi kroz godine, sedam štopera je plaćeno više od 200 miliona evra, Hari Megvajer gotovo polovinu od toga, on je najskuplji defanzivac svih vremena. Geri Nevil smatra da Solskjerova odbrana nema dovoljno kvaliteta, da Lindelef nikada nije opravdao očekivanja. Baji je povređen, Džons je prošlost koje klub ne uspeva da se oslobodi, Roho takođe...



Međutim, nema novca za Kulibalija ili Škrinjara, plus za Solskjera je prioritet spoljni ofanzivni igrač. Mediji danas pišu da postoje pregovori sa Barselonom oko Dembelea, 100 miliona evra je suma, ali Junajted želi da Francuza prvo dovede na pozajmicu sa otkupom. Videćemo hoće li uspeti da definišu dogovor, Barsa želi obavezan otkup, ili lako dostižnu klauzulu koja bi aktivirala dogovor. Oni sumnjaju da Junajted sa Dembeleom kupuje vreme do sledećeg leta kada će ponovo napasti Džejdona Sanča.



Kuman nema ništa protiv, odlazak Dembelea bi mu omogućio da dovede zemljaka Depaja, ali "Đavoli" treba da preseku. Ako ostane zdrav, Dembele bi bio strašno pojačanje, mada, sa druge strane, pitanje je da li bi on pristao da se preseli u Englesku, ima još dve godine ugovora, nije hteo ni da razmišlja o Pari Sen Žermenu prošlog leta, kada je postojala kombinacija da ode u domovinu kao deo paketa za Nejmara.







Ed Vudvord i Mat Džadž, dve centralne figure u upravi su obećali menadžeru da će dobiti još dva igrača, pominjan je Daglas Košta, ali on će u drugi tim PL, što ne znači da bi Traore mogao u Junajted, Vulvsi imaju velike ambicije ove sezone.



I dalje nema napretka kada je prodaja Lingarda Totenhemu u pitanju, a ni ostalih prekobrojnih nisu uspeli da se oslobode.



Lids, Vulvsi, Vila, da ne pominjemo vodeće timove lige su do sada potrošili više od Junajteda, koji je, uz Real, najbogatiji klub na svetu.