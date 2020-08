Junajted rešio pitanje golmana?!

David De Hea je imao silnih problema ove sezone i navijači Junajtedu su insistirali na tome da se naredne takmičarske godine ukaže šansa Dinu Hendersonu, talentovanom golmanu "Đavola" koji je branio sjajnu prethodne dve sezone na pozajmici u Šefild junajtedu, posebno u sezoni za nama u Premijer ligi.



Henderson je bio jedan od najboljih golmana lige, nosi velike zasluge za dobar plasman "Blejdsa", navijači veruju da bi on i De Hea trebali da se bore za mesto među stativama na "Old Trafordu", ali sam čuvar mreže nije siguran da je to najbolja opcija za njega, želi da bude u klubu u kojem će redovno braniti.



Spekulisalo se da ga želi i Čelsi, ali Junajted ima drugačije planove.



Žele da zadrže Hendersona, ali i da De Hei daju novu šansu, pa tako spremaju novi ugovor za mladog golmana i novu pozajmicu.



Dobiće Henderson i povišicu, a ideja je da još jednu sezonu provede na "Bramal lejnu", pre nego što se vrati u matični klub i u sezoni 2021/22 preuzme mesto prvog golmana od Davida De Hee.











Španac je najplaćeniji igrač u klubu, a ugovorom je vezan za Junajted do leta 2023. godine, "Đavoli" imaju opciju da produže saradnju na još jednu sezonu.



Tako bi narednog leta mogli i da razmotre prodaju španskog čuvara mreže, ako se stvari drastično ne promene u sezoni pred nama.



Ostaje da se vidi kako će na ovu ponudu Mančester junajteda odreagovati mladi Din Henderson.