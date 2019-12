Junajted prelomio, lista od pet Britanaca, ali koga Ser Aleks predlaže za trenera!?

Junajted neće odustati od plana. Solskjer ima punu podršku Eda Vudvorda da sprovede revoluciju i u skladu sa tim oni traže što više britanskih igrača, kako bi stvorili novu, mladu ekipu.



Već se manje više zna, Norvežanin na umu ima Medisona koji je produžio ugovor sa Lesterom, ali "Lisice" bi ga prodale za 90 miliona evra, tu su još Džejdon Sančo koji bi koštao verovatno više od 100, velika nade Aston Vile Griliš kao i njegov saigrač Mings, kao i Deklan Rajs iz Vest Hema.



Jasno, da je za ovo potrebno previše novca i da neće svi stići na "Old Traford", ali ideja je da se odstrane stariji igrači, poput Matića, Ešlija Janga, da se klub nekako oslobodi Sančeza koji je povređen na pozajmici i teško da će biti otkupljen...



Sve to bi Solskjer trebalo da sprovede u naredna dva prelazna roka, u januaru i junu, međutim u samom klubu postoji otpor, tačnije nepoverenje prema Norvežaninu. Njegov bivši menadžer Aleks Ferguson, navodno smatra da Ole nije sposoban da iznese čitavu priču i da nije ni trebali smenjivati Murinja. Sada Škot veruje da je rešenje Poketino, ali on nije uticajan, niti ga je ko pitao za mišljenje. Fergi veruje da Argentinac razume kulturu Junajteda u smislu trofeja, da klub ne može da čeka Solskjera i da Norvežanin ne može da se uči na klupi.



Uz to Ser Aleks veruje da bi se mladi igrači brže razvijali pod Poketinom.



No, kako rekosmo, pita se Vudvord, a on posle silnih promena trenera, Mojesa, Van Gala i Murinja želi da Solskjeru pruži više vremena.