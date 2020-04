Junajted - Poker asova, transfer leta, petorica već otpisani! Ovo je spisak!

Nema više nikakve dileme, Ole Gunar Solskjer bez obzira na to šta će se dogoditi to kraja sezone ostaje trener, a osim što je spremio listu želja, saopštio je klubu na koje igrače ne računa.



On želi Džejdona Sanča, Griliša ili Medisona, Džejmsa Rodrigeza kao i da Igalov ugovor bude otkupljen. To su prioriteti, videćemo šta će se desiti sa Pogbom koji želi da napusti klub.



Izgleda da je Junajted odustao od toga da De Heu proda, pošto su pale cene igrača, pa će Din Henderson koji je na pozajmici biti ili ponovo ustupljen, ili će iz Šefilda ostvariti transfer u neki drugi klub.



Ko odlazi?



Spisak postoji, Fil Džons, Lingard, Pereira su sigurni a u klub se neće vraćati ni Aleksis Sančez, ni Smoling. Oni su na pozajmici u Seriji A, Sančez ima ogromnu platu, Inter ga neće otkupiti, ali ga Norvrežanin ne želi jer ima za cilj da podmladi tim. Moguće je da Sančez ode na pozajmicu u Vest Hem, ali da "Đavoli" i dalje plaćaju većinu njegove plate, sa druge strane, priča se da se zainatio i da je spreman dve sezone da sedi na tribinama i uzme poslednji peni Junajtedu, on bi trebalo da zaradi oko 50 miliona evra sa bonusima. Pošto neće igrati to je nešto manje, ali u svakom slučaju, biće to skup razvod čak i da pristane na odštetu i da ode.







Od ostalih igrača, Junajted će reagovati ako se ukaže šansa, recimo da dovede Menijea na mesto desnog beka kao slobodnog igrača, ali cilj ostaje isti, završiti rekonstrukciju, i rešiti situaciju oko Pogbe.



Pristali bi verovatno da uzmu Rodrigeza kao deo transfera, ali to je uvek pitanje na koliko bi procenili Kolumbijca i koliko bi Real želeo da plati Francuza.



U svakom slučaju prva meta ostaje Sančo i on bi, s obzirom na stanje u drugim klubovima bio transfer leta jer je jedini Junajted spreman da ga plati 100 miliona evra.