Junajted ne da Nemanju, odbijene dve ponude!

Puno se pisalo o Nemanji Matiću u poslednje vreme, u prvom delu sezone smo ga slabo gledali na terenu, imao je problema sa povredom, ali je dobio priliku u poslednjih par mečeva i pokazao da bi mogao da bude veoma bitan za Solskjera u nastavku sezone.



Zbog toga, kako stoje stvari, odlučeno je na "Old Trafordu" da Srbin ostane, makar do kraja sezone.



Naime, odbijene su dve ponude za njegove usluge, kako prenosi novinar Dankan Kesls, koji je dobro upućen u situaciju na "Teatru snova".



Matića bi u svojim redovima da vide Antonio Konte i Dijego Simeone.



Tako su Inter i madridski Atletiko poslali svoje ponude, Španci su ponudili trampu, Matić za Ektora Ereru.



Ipak, uprava Mančestera ih je odbila i kako stoje stvari Matić će do kraja sezone braniti boje Solskjerove ekipe, nadamo se češće nego u prvom delu takmičarske godine.



Isti novinar prenosi i informacije da je Junajtedu ponuđen sjajni portugalski reprezentativac Bruno Fernandeš.



On navodi da Sporting vrednuje svog fudbalera oko 70 miliona evra i da se zvanična ponuda sa "Old Traforda" očekuje u narednoj sedmici.