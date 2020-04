Junajted navija za prekid sezone, Pogba odigrao poslednji meč, ovo je cena!

Posle današnje odluke UEFA, Junajted navija da se sezona prekine. Naime, oni imaju pouzdanu informaciju da bi Sitijeva kazna ostala na snazi, pa bi kao peti otišli u Ligu šampiona.



To bi bio uspeh za klub, mogli bi da se okrenu prelaznom roku, imaju novca, već smo rekli da su blizu Sanča, ali to neće biti sve.



Odlučili su, prodaju Pola Pogbu. Naime, informacije govore da neće iskoristiti ni opciju da mu produže ugovor na sezonu, već da će jednostavno za 80 miliona pustiti Francuza.



Moguće je da je odigrao poslednji meč za klub, Pogba je meta Juventusa i Reala, Zidan ga želi, Perez manje, dok Italijani smatraju da bi Pogba brzo došao do one forme od pre četiri godine kada je napustio Juve.



Ostaje da se vidi kako će klubovi reagovati na cenu, plaćen je Juventusu 110 miliona evra, čini se da bi "Stara dama" mogla da ponudi maksimalno 60, kako bi vratila vezistu. Na sve to treba računati i provizije Rajoli.











Pogbino mesto u timu bi trebalo da zauzme Džek Griliš, mlada zvezda Aston Vile koji je prvi izbor Solskjera sa pojačanje na sredini terena.