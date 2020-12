Junajted našao razlog za sreću u Dortmundu!

Tim sa "Old Traforda" je ispao iz Lige šampiona, Nagelsmanov Lajpcig je slavio sa 3:2 i tako gurnuo "đavole" u Ligu Evrope.



Porazu je prethodila izjava Mina Rajole koji je jasno stavio do znanja da Pol Pogba nema budućnost na "Old Trafordu". Solskjer tvrdi da nije poremetilo tim i tu je stavio tačku o daljoj priči o kontroverznom agentu i njegovom klijentu.



Ipak, Junajted je konačno dobio otvoren put ka transferu nove zvezde. Naravno u pitanju je Džejdon Sančo.



Nemački Bild piše kako je Borusija Dortmund odredila Donjela Malena za naslednika Engleza. Ofanzivac PSV nastavlja sa ubedljvim partijama, nekadašnji omladinac Arsenala već ima 12 golova u šesnaest odigranih utakmica.



Sada je pitanje novca, "milioneri" zahtevaju preko 100 miliona evra za Sanča, jasno da bi četvrtina toga bila dovoljna za ofanzivca iz PSV-a.