Junajted napravio spisak alternativa za nedostižnog Sanča, neočekivano pojačanje, RAZLOG je Marko Grujić?

Mančester Junajted je odustao od Džejdona Sanča, mada neki tvrde da je u pitanju igra nerava sa Borusijom. Međutim, Nemci ne žele da prodaju Engleza, cena je 120 miliona i ne odustaju jer žele da oteraju Junajted.



Pisali smo, u vremenu krize, ovo nije pametna investicija, makar tako smatra Vudvord, jer nije Sančo jedino što je potrebno klubu.



Zbog toga bi taj novac mogao da se utroši na više igrača. Naime, alternative za fudbalera "Milionera" postoje. Tri su mogućnosto. Ona koja se najviše sviđa navijačima je Garet Bejl, ali njega je teško ubediti, plus, Real i dalje traži novac, iako ne računaju na njega, a ima ogromnu platu.



Druga je Košta kome naginje Solskjer, Brazilac je iskusan, koštao bi nešto manje od 30 miliona, sjajan je igrač, ali povrede mu nisu dale mira prethodnih sezona, pa to jeste rizik.



I na kraju Perišić, koji je bio i želja Murinja kada je vodio Junajted, Bajern neće otkupiti Hrvata, Inter traži dvadesetak miliona.



Iz Bajerna bi mogao da stigne i Tijago Alkantara, Henes je izjavio da Brazilac koji igra za Španiju ima dogovor sa Liverpulom i Junajtedom, da ucenjuje klub i da Bavarci hoće da ga prodaju. Javio se i Juve koji bi da utrapi, odnosmo vrati Koštu Bajernu, ali to je malo realna opcija.







Zbog toga bi Tijago mogao u Mančester Junajted.



Razlog je Marko Grujić, verovali ili ne.



Falji Ramadani tvrdi da je njegov klijent, reprezentativac Srbije, ili povratnik u reprezentaciju dobio uveravanja da će ostati makar do zime. Prilika da se dokaže, on je Klopovo prvo pojačanje i Nemac je ima reči hvale za njega, mada mu nije pružao šansu. Sada, dve godine posle, nakon odlične pozajmice u Herti, Grujić bi trebalo da ostane. Vajnaldum neće u Barselonu, pa je gužva u veznom redu, nema poente u tome da Klop dovede Tijaga.



To otvara vrata Junajtedu, mada nije jasno ni šta će pored toliko igrača i njima fudbaler Bajerna, imaju pet ili šest vezista, no, dobrih igrača nikada dosta.







Zapelo je oko Reguljona, on izgleda želi da ostane u Španiji, a sada se pojavila priča da je Porto spustio cenu za Telješa, Brazilac košta nešto više od 20 miliona, bilo je priča da će otići u PSŽ, ali je ostao Kurzava. Navodno, Junajted je zainteresovan, ali pisanja portugalskih medija treba uzeti sa rezervom.



Za štopera, prva opcija ostaje Badiašile iz Monaka, ali "Kneževi" za sada drže cenu od 35 miliona evra, za talentovanog defanzivca.