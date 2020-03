Junajted naljutio Pogbu, zna se ko nudi rešenje!

Pol Pogba se konačno oporavio od povrede, ali je prekid prvenstva zbog pandemije korona virusa ipak bila brža od veznog igrača te će morati da sačeka za restart svoje sezone.



Tokom same sezone delovalo je da bivši kapiten Junajted radi sve kako bi izdejstvovao transfer sa "Old Traforda". Pominjale su se dve destinacije, Juventus i Real Madrid, ali je u međuvremenu interesovanje opalo.



Pogbi se sprema i novi ugovor, sadašnji mu ističe 2021. godine, ali po pisanju španskog AS-a to nije ono što Francuz želi. Španci prenose da bi ovom ponudom čelnici Junajted još više naljutili igrača koji ne odustaje od planova da napusti PL.