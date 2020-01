Junajted na korak od dva pojačanja, navijači nisu impresionirani!

Mančester Junajted se izgleda odlučio, otpalo je nekoliko opcija, poput Kavanija i Dembelea, u ovom trenutku blizu "Old Traforda" je Poljak Pjontek iz Milana. Kako tvrde italijanski mediji "Rosoneri" su pristali na pozajmicu sa obaveznim otkupom, ona će biti oko 35 miliona evra na kraju sezone.



Navijači nisu impresionirani, mnogi smatraju da je u pitanju panična kupovina, da Pjontek koji u Milanu nije uspeo da ponovi partije iz Đenove nije rešenje, da je Soslkjer potpuno izgubio kompas i da je propustio da uzme Mandžukića ili mladu senzaciju Halanda, pa sada mora da pribegava rešenjima u oskudici vremena.



Šta je sa Brunom Fernandešom?



On je sinoć igrao za Sporting protiv Brage u Liga kupu, u porazu od 2:1, dobio karton, inače "Lavovi" su meč završili sa devet igrača. I dalje nema dogovora, priča se da Sporting ne odustaje od 60 miliona evra, ali sa lako dostižnim bonusima. Čeka se kompromis, stiče se utisak da će posao ipak biti završen.



Ko bi mogao da napusti "Old Traford" ove zime?



Pre svih, Markos Roho koji želi natrag u domovinu, u Estudijantes, utihnule su priče oko Nemanje Matića, mada ne treba isključiti mogućnost da dođe do preokreta. Podsetimo, Pogba i MekTominaj su sada van stroja, odsustovaće do proleća, Matić i Fred su jedine raspoložive opcije na sredini.



Od nekih drugih pojačanja, nema ni govora, Medison je preskup, Junajted je dovođen u vezu sa nekim mlađim igračima, ali izgleda da će Solskjer čuvati novac za leto, ako zadrži posao do kraja sezone...



U suprotnom, veliki budžet će imati neko drugi, prvi kandidat ostaje Poketino...