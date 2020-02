Junajted možda neće imati najbolju, ali mogli bi da imaju najskuplju odbranu svih vremena!?

Mančester Junajted će kupiti, ako želi, najskupljeg štopera na svetu.



Naime, italijanski mediji otkrivaju da će tokom leta biti aktivirana klauzula u Kulibalijevog ugovoru, mogu da ga odvedu bez pregovora sa Napolijem za nešto mamnje od 150 miliona evra.



Ali, to je nerealno, iako je štoper iz Malija fantastičan igrač, dati duplo više novca za njega nego što je Liverpul platio Van Dajka se čini kao sulud potez. Kulibalija želi i PSŽ, Malijac bi verovatno duplirao ugovor od 6 miliona evra po sezoni koliko ima u klubu gde je ubedljivo najplaćeniji igrač.



DeLaurentis posle "bojkota" karantina želi da ga proda, ali niko neće platiti klauzulu. Međutim, oko 100 miliona evra sa bonusima verovatno hoće, jer se radi o štoperu koji je zaista garancija i dugi niz godina igra na vrhunskom nivou.



PSŽ je spreman da mu za četiri godine ponudi oko 12 miliona evra po sezoni, videćemo da li Junajted može da parira toj ponudi. Verovatno, da, ali je veći problem obeštećenje. Junajted je prošlog leta kupio Megvajera za oko 90 miliona, sada bi mogao za još veću sumu da dovede novog najskupljeg štopera na svetu, i navodno je on prvi na listi želja Solskjera. Da li to znači da bi Lindelef mogao da bude prodat?



Ne, na prodaju su Džons, Baji, a sigurno da bi dovođenjem Kulibalija Junajted imao najskuplju odbranu na svetu. Samo, videćemo da li će se pitati Solskjer, ili eventualno Poketino, pošto se priča da bez Lige šampiona, Norvežanin neće nastaviti avanturu na "Old Trafordu".