Junajted mora da traži drugde - bez ponavljanja "Megvajer" scenarija!

Mančester Junajted se već neko vreme dovodi u vezu sa Džejmsom Medisonom.



Mladi igrač Lestera odlično igra ove sezone u PL gde je do sada zabeležio šest golova i tri asistencije. Ali od transfera novopečenog reprezentativca Engleske neće biti ništa, i to duži period ako pitate Brendana Rodžersa.



"Džejms je veoma talentovan igrač i biće ovde u januaru, ali i duže. On je tip igrača kojeg želimo ovde na duže staze kako bi pomogao našem putovanju u narednim sezonama. Džejms sa svojim agentima vodi razgovore sa čelnicima kluba i ovakve stvari zahtevaju vreme. Nećemo ponavljati transfer sagu poput letošnjeg odlaska Harija Megvajera", izjavio je Rodžers za Skaj Sport.



Lester ima jasne ciljeve da ojača klub i zauzme stalnu poziciju u top timovima Engleske, zadržavanje najboljih igrača jeste jedan od uslova za tako nešto.