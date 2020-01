Junajted krenuo u zimski šoping, prvi transfer blizu, ali to nije sve, direktive stigle iz Amerike!

Nema mnogo vremena, iako prelazni rok traje čitav januar. Naime, Ole Gunar Solskjer traži pojačanja odmah, pogotovo u veznom redu gde ima najveći problem, kako bi što pre pojačanja uklopio u ekipu.



Od Pogbe nema ništa do marta, kao ni MekTominaja, Matiću ne veruje, Fred je van forme. Čak, spremni su da prodaju Lingarda, ili ga ubace u paket za Medisona iz Lestera, ali to je malo verovatno.



Norvežanin traži dva igrača sredine, u tom slučaju bi prodao Matića, a prva meta je Bubakari Sumare iz Lila. Engleski mediji tvrde da su pregovori počeli, ali da "Doge" ne odustaju, traže 60 miliona evra za ovog sjajnog 20-godišnjaka.



Njega žele Čelsi i PSŽ, pa konkurencija ne manjka, recimo Vulvsi su ga želeli letos ali je Lil odbio 40 miliona evra. Sumare bi sada mogao da ode, jer Renato Sančez igra dobro, pa za francuski tim ne bi bio preveliki udarac da proda momka koji je poreklom iz Senegala, ali igra za mladu francusku reprezentaciju.



Ali, to je početak, juče su Junajtedovi skauti bili u Torinu, kako bi pregovarali oko Emre Džana. Problem je što Juve traži Pogbu, dodao bi i novac, a što se tiče Rabioa njega nisu spremni da se odreknu. Junajted je interesovao i Demiral, i za njega bi odmah dali 40 miliona, ali je Turčin istisnuo De Lihta iz tima i Juve ga sigurno neće pustiti.



Junajted je kontaktirao navodno i Barselonu, oko Artura Vidala, za razliku od Intera oni su spremni da plate 20 miliona evra za Čileanca, ali on želi kod Kontea u Inter.



Iako je Ed Vudvord insistirao na tome da Solskjer nastavi sa politikom podmlađivanja tima, izgleda da je iz Amerike stigla direktiva da se ekipa pojača, kako bi probali da stignu u top 4. Naime, ovako ranjeni Junajted bez pravih rešenja u veznom redu, ali i jednog napadača, teško može i da se zamisli u borbi za četvrto mesto, odnosno Ligu šampiona.