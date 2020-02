Junajted koristi "popust" i do kraja nedelje završava ogromno pojačanje!

Fudbalski klub Mančester Junajted bi ove nedelje mogao da završi prvo veliko letnje pojačanje.



Kako je preneo lokalni Mančester ivning njuz, na Old Trafordu su odlučni da u narednim danima kompletiraju transfer Džeka Griliša, jer se plaše da će mu na leto vrednost biti višestruko veća.



Ovaj izvor tvrdi da je Junajted označio Griliša kao idealnog "parnjaka" uz Bruna Fernandeša i da je cilj da se oko njih dvojice stvara novi tim.



Očekuje se da Griliš postane i standardni reprezentativac, godina je evropskog šampionata, i svi veruju da je on potencijalna zvezda, a to svakako utiče na rast cene na tržištu.









Aston Vila ne može mnogo da se pita, naročito ako opet ispadne u Čempionšip, biće jasno da će Griliš napustiti klub.



Istina, Griliš je veran svom klubu, njegova porodica je privržena Vili, to je tradicija u familiji, ali u drugoj ligi sigurno neće igrati.



Junajted zbog svega navedenog planira da ove nedelje krene u konačnu ofanzivu da osigura njegov potpis.



Tako nešto nije neuobičajeno, i Čelsi je u sred sezone završio transfer Hakima Zijeha iz Ajaksa, pa i u Junajtedu imaju pravo da završe posao za leto, jedino je drugačije što je Vila u istom takmičenju...