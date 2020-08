Junajted i Juventus se dogovorili?! Pirlo će dobiti samo još tri pojačanja, pravi egzodus iz kluba?

Izgleda da je Mančester Junajted odlučio, prema tvrdnjama engleskih medija, ponuda za Daglasa Koštu je stigla, oko 30 miliona, Juventus se nadao većem novcu, ali se priča da će prihvatiti, jer su u lošoj finansijskoj situaciji.



Sam Brazilac nije oduševljen, ali je svestan da neće dobiti šansu da igra, pa će se najverovatnije pridružiti još jednom bivšem igraču Šahtjora, Fredu na "Old Trafordu".



Košta bi trebalo ako dođe do dogovora da bude lou-kost zamena za Sanča, njegova klasa nije sporna, radi se o sjajnom fudbaleru, ali su ga povrede prosto uništile prošle sezone. Kada je spreman, sigurno je fudbaler koji može da napravi razliku u svakom timu.



Za Juventus je to početak, Pirlo je otpisao Iguaina i Kediru, ali ni to ne znači ništa, jer klub tek treba da dogovori odštetu za poslednju godinu za dvojicu fudbalera, Iguain ima 7 miliona evra, Kedira 5, i sigurno neće pristati za mnogo manji novac da napuste klub-



Italijani pregovaraju sa Arsenalom oko zamene Rugani-Beljerin, videćemo hoće li Španac pristati, tim pre što u Juventusu teško da bi bio standardan pored Kuadrada.



Za napad, prva opcija ostaje Džeko, teško da ima novca za Raula Himeneza, a Pirlo ne misli da je Milik rešenje. Paratići je po Engleskoj nudio i Remzija, dok Bernadeski odbija da ode, a priča se da će ga u razgovorima zastupati Mino Rajola.







Vrlo je jasno da Juventus ne može da kupi nikoga dok se ne oslobodi prekobrojnih, nisu tu samo Iguain, Rugani, Kedira, Remzi, De Šiljo koga hoće Valensija već i Perin koji se vraća sa pozajmice, a nisu sigurne pozicije ni Luke Pelegrinija koji se vraća iz Kaljarija, Romera koji je kupljen iz Đenove.



Stigli su Artur i Kuluševski, sigurno je da više od još dva ili tri igrača neće biti kupljeni, a cilj je da se smanji igrački kadar i izdvajanja za plate.





Beljerin, Džeko, eventualno Lokateli iz Sasuola su igrači koji bi mogli da stignu, a priče o Pogbi su nerealne...





Takođe, nema ništa od prodaje Dibale, jer nema ni ponuda, a ni Argentinac ne bi pristao da ode...