Junajted dovodi golmana?

Kako prenose engleski mediji, mladi golman Nejtan Bišop bi do kraja prelaznog roka trebalo da postane član Mančester junajteda.



Ovaj 20-godišnji čuvar mreže na "Old Traford" stiže iz trećeg ranga takmičenja u Engleskoj, iz redova Sautenda.



Mladi Bišop je debitovao za Sautend još u decembru 2017. godine, od tada je ubeležio 39 nastupa za prvi tim.



Trener ove ekipe iz trećeg ranga, proslavljeni engleski fudbaler Sol Kempbel je još ranije najavio Bišopov odlazak, ali nije precizirao u kojem klubu će nastaviti karijeru.



Sada je obelodanjeno da je to Mančester junajted.



Postavlja se pitanje iz kog razloga je Junajted rešio da angažuje mladog golmana u tekućem prelaznom roku, De Hea je neprikosnoven, bolja rezervna opcija od Serhija Romera ne postoji, dok je pod ugovorom sa klubom i talentovani Din Henderson, koji ove sezone sjajno brani na pozajmici u Šefild junajtedu.



Možda je ovo znak da bi jedan od ove trojice golmana mogao da napusti klub, pričalo se o tome da bi mogli da unovče De Heu i reše se pritom njegove velike plate, Romero je odavno pokazao da zaslužuje ozbiljniju priliku, dok je Henderson istakao da se neće vraćati na "Old Traford" da bude rezervna opcija.



Videćemo koji se razlozi kriju iza Junajtedove potrebe za novim golmanom, do kraja prelaznog roka je ostalo još dva dana.