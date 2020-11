Junajted dogovorio Pogbin transfer? Ovo je scenario!

Engleski mediji su, verovatno u nedostatku vesti, lansirali priču o dogovoru oko Pola Pogbe.



Prema informacijama popularnog časopisa 4-4-2 koji nije tabloid, Junajted je dogovorio prodaju Francuza. Oni su iskoristili klauzulu u ugovoru i produžili ga do 2022. ali to će značiti da na leto moraju da prodaju Pola Pogbu.



Navodi se da je već napravljen posao sa Realom koji je spreman da plati oko 50 miliona plus bonuse i da će ako ostane na klupi Zidan dobiti pojačanje koje najviše želi.



Šta se promenilo kada je Kamavinga u pitanju? Real ne želi da preplati Francuza, jer je u igru ušao PSŽ, kao i Juve koji će prodati nekoga od ključnih igrača kako bi dodatno podmladio tim.



Pogba je prema priči spreman da pristane na smanjenje plate kako bi se dokopao Reala, on bi najviše mogao da dobije 11 miliona evra, odnosno bio izjednačen sa Ramosom (najplaćeniji je i to daleko Azar), a verovatno bi i Rajola morao da se odrekne provizije.



Samo, tolika je želja Pogbe da pobegne iz Junajteda i završi u Španiji da jednostavno pristaje na sve, a njegov najveći adut je Zidan koji već nekoliko godina bezuspešno pokušava da ga dovede u Madrid.