Junajted dočekao svoju priliku, Čolo priznaje poraz?

Atletiko Madrid je završio svoju sezonu.



"Jorgandžije" su nadigrane u četvrtfinalu Lige šampiona od strane RB Lajpciga, može se reći da španski tim nije pokazao mnogo tokom same utakmice. A i cele sezone.



Madriđani su uspeli da se kvalifikuju i naredne sezone za LŠ, ali niti u jednom trenutku nisu zapretili "El Klasiko" paru u trci za titulom.



Engleski mediji pišu kako Mančester Junajted veruje da će konačno ostvariti dugogodišnju želju, a to je kupovina Saula Nigueza!



Španac ima ugovor do 2026. godine, "đavoli" smatraju da bi ponuda od 70 miliona funti mogla da završi posao, Atletiku treba novac posle velikog broja kupovina tokom leta.













Saulu bi sledila plata od 150 hiljada funti i neverovatna šansa da oformi neverovatan trio sa Brunom Fernandešom i Polom Pogbom. Ostaje da se sačeka završetak Junajtedovih obaveza u LE, a onda kreću kupovine.