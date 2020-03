Junajted daje Pogbu, za najskupljeg defanzivca ikada?!

Pol Pogba nije srećan i želi da napusti Mančester Junajted, ali engleski klub želi da pronađe idealno rešenje, a jedno od takvih je i trampa sa Juventusom.



Kako prenose engleski mediji, Junajted je spreman da pusti Pola Pogbu u Juventus, ali samo u trampi za Matijsa de Lihta, najskuplje plaćenog defanzivca ikada!



Holanđanin je letos stigao iz Ajaksa za 75 miliona i određene bonuse, sa kojim bi prešišao i Virždila van Dajka, ali ipak, nije ispunio očekivanja.



Istina, još uvek je rano, i nije pravedno suditi mu posle jedne sezone, ali da li bi Juventus pristao da pusti De Lihta ako mu to vrati Pola Pogbu?



Engleski mediji smatraju da je tako nešto moguće, Junajted bi u tom slučaju upario Megvajera i De Lihta, a Pogba bi konačno mogao da se bori za trofeje.



No, sve je ovo i dalje u domenu glasina i ko zna šta nas čeka do početka prelaznog roka...