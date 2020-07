Joviću propao Milan, ali stiže bomba, ponovo sa Kostićem!

Bild je lansirao bombu - Luka Jović i Filip Kostić bi ponovo mogli da zaigraju zajedno i to još jednom pod palicom Nika Kovača!



Tek što je tri dana na klupi "Kneževa", Niko Kovač već sklapa kockice i želi svoj pouzdani i ubitačni tandem sa kojim je činio čuda u Ajtrahtu iz Frankfurta.



Sigurno se sećate sezone 2017/18 kada je ovaj trio osvojio Kup Nemačke pobedom nad Bajern Minhenom u finalu rezultatom 3:1, a potom je Kovač otišao upravo na Alijanc arenu, a Luka i Filip odigrali još jednu sezonu iz snova kod Adija Hitera. Jović je bio najbolji strelac sa 27 pogodaka, a Kostić najbolji asistent sa 13 proigravanja i 10 pogodaka.



Nije tajna da od tada Niko Kovač prati obojicu, naročito Jovića, koga je svojevremeno zvao i u Minhen, ali Jović nije mogao da odbije ponudu Real Madrida.



Ipak, kako je proglašen za najgore pojačanje u sezoni, Jović bi mogao da bude na transfer listi i to želi da iskoristi Monako.



"Kneževi" žele da se vrate u vrh francuskog fudbala, da pariraju Pari Sen Žermenu, kao što su u sezoni 2016/17 ukrali titulu i stigli do polufinala Lige šampiona.







U Monaku se nadaju da bi Jović i Kostić mogli da budu nešto kao što su Kilijan Mbape i Radamel Falkao, koji su te 2017. predvodili Žardelov tim do istorijskih uspeha.





Dodaćemo i to da je Kostića želeo Inter, ali da nema novca da plati 40-50 miliona evra koliko traži Ajntraht, dok je Jović bio želja Milana i Napolija.