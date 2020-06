Jović je prva meta, ali Milan ima i rezervno rešenje!

Tekuća sezona je praktično već gotova za ekipu Milana, osim su na tabeli, ostaje im da se eventualno bore za Ligu Evrope, ali ni to neće biti lak zadatak za ekipu Stefana Piolija.



Zbog svega, okreću se narednoj sezoni, Ralf Rangnik će preuzeti ekipu, to je izvesno, a Nemac će sprovesti pravu revoluciju u klubu.



On će podmladiti sastav, prva njegova želja je Luka Jović iz madridskog Reala, navodno je i bivši napadač Crvene zvezde pristao da potpiše za "Rosonere".



Ipak, pita se Real, videćemo da li Milan može da se dogovori sa "kraljevskim" klubom, a ukoliko ne uspeju u tome, okrenuće se rezervnom rešenju.



Naime, "Rosoneri" su zainteresovani i za Patrika Šika, fudbalera Rome na pozajmici u Lajpcigu.









Nemački klub je potvrdio da neće iskoristiti opciju da otkupi njegov ugovor od "Vučice" za 28 miliona evra, pa se mladi Čeh vraća na "Olimpiko".



Roma je praktično računala na novac od Lajpciga, ali su Nemci odustali, sada bi Milan mogao da preseli bivšeg napadača Sampdorije u svoje redove, kojeg je Rangnik jako dobro upoznao u Red Bulu.



Čeh je odigrao sasvim solidno u Bundesligi, na 22 nastupa postigao je 10 golova i upisao dve asistencije.





Ipak, kao što smo napisali, čini se da je Šik samo rezervna opcija, jasno je da je Jović prioritet kluba sa "San Sira".