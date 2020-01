Još pet dana nade, gde je zapelo oko Portugalca? "Konjica" stiže u poslednji čas za Solskjera, iz Serije A?

I dalje nema dogovora oko Bruna Fernandeša, problem je u tome što je transfer letos propao, ali je cena bila manja, tada su "Lavovi" bili spremni da ga prodaju za 50 miliona evra. Ali, sada je sve preraslo u sapunsku operu jer Portugalci znaju da je "Đavolima" očajnički potreban vezista.



Zbog toga su povećali cenu, koju Englezi neće platiti. Oni žele da ponude bonuse, ali to su neralne klauzule, tiču se osvajanja Lige šampiona, "Zlatne lopte" za igračas i sličnih stvari. Umešao se Mendeš, sada on pokušava da nađe dogovor, ali nema napretka. Nema ni pregovora u ovom trenutku, navodno Junajted se sprema da izdvoji još nekih pet miliona, ali posle toga će odustati. Sporting traži 70, iako im je novac preko potreban.



U petak je kraj prelaznog roka, da li će se timovi dogovoriti, mnogi veruju da hoće jer su sve tri strane zainteresovane za to da transfer prođe.



Da li je to sve?



Junajted je probao da ubedi još jednom Kavanija, ali on hoće samo u Atletiko. Jedina opcija koja im je ostala za napadača je izgleda Pjontek koji bi stigao na pozajmicu, ali Milan traži obavezan otkup.



Stvari ne izgledaju dobro. jedna od opcija je da odustanu od Fernandeza, uzmu Emrea Džana, ali će Juve uslovljavati ovo transferom Pogbe. Navijači traže od Solskjera da se ogradi od Vudvorda i javno zatraži pojačanja, ali to se neće desiti jer bi takva pobuna značila da će brzo izgubiti posao.