Još jedan znak da Junajted neće dovesti nijedno pojačanje ove zime!

Mančester junajted je u velikim problemima, rezultati ove sezone su zabrinjavajući, uspeli su da naprave par iznenađenja protiv najjačih timova, ali su zato umeli da gube od timova poput Barnlija i to na "Old Trafordu".



Na sve to, došle su i povrede, Pogba nikako da se oporavi, van stroja su i MekTominej i odnedavno Markus Rašford, postoji bojazan da bi najbolji strelac ekipe mogao da bude van stroja i par meseci.



Očekivalo se da se usled loših rezultata i povreda ozbiljno pojačaju ove zime, ali kako stoje stvari, neće biti novih igrača na "Old Trafordu" do kraja januara.



Dugo se pisalo o Brunu Fernandešu, bilo je najrazličitijih informacija, te da je gotovo, te da je čitav transfer propao jer je uprava Sportinga podigla cenu na 80 miliona evra.



Nadaju se navijači da bi uprava ipak mogla da se dogovori sa Portugalcima, pojačanje poput Fernandeša je prekopotrebno ekipi Ole Gunara Solskjera.



Ipak, Bruno Fernandeš se našao na spisu igrača za večerašnji meč lisabonskog Sportinga u okviru portugalske Primeire protiv Maritima, pa su mnogi to prihvatili kao znak da Fernandeš ove zime neće menjati sredinu.



Spekuliše se da je uprava Junajteda odlučila da posto sa Portugalcima ostavi za naredno leto, ali i da su prelomili da poslednjih dana januara ne dovode nove igrače, već da sve pomere za letnji prelazni rok i narednu sezonu.



To bi značilo da su praktično odustali od tekuće sezone, što bi navijači teško prihvatili.