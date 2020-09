Još jedan Urugvajac stiže u Madrid!

Nakon Luisa Suareza, do kraja nedelje bi u Atletiko Madrid mogao da stigne i Lukas Toreira.



Fabricio Romano je potvrdio da su Arsenal i Atletiko blizu konačnog dogovora, ali cifre oko obeštećenja nisu poznate.



Toreira navodno već stiže u Madrid na završne pregovore i u narednim danima bi mogao da postane novi član Atletika.



On nije u planovima Mikela Artete, Arsenal traži rešenje i Atletiko je ponudio jedini ponudu, tako da je dogovor na pomolu.



Zanimljivo, ovo ne mora da bude kraj kada su u pitanju dolasci Urugvajca u Madrid, pošto bi i Edinson Kavani do kraja prelaznog roka mogao u Real ili Atletiko.



Toreira će biti veliko pojačanje u veznom redu, a očekuje se da posle njegovog dolaska ode Ektor Erera koji nije opravdao očekivanja po dolasku iz Porta.