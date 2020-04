Još jedan težak promašaj "Rosonera", igrača platili 3,5 miliona za 32 minuta!

Kako prenose italijanski mediji, Milan neće iskoristiti pravo za otkup ugovora mladog Aleksisa Selemejkersa od Anderlehta.Ovaj 20-godišnji fudbaler, koji može da pokrije sve pozicije po desnoj strani terena, stigao je u klub u januaru iz Brisela za 3,5 miliona evra.U pitanju je bila pozajmica do kraja sezone, sa pravom otkupa za još 3,5 miliona evra.Upisao je tri nastupa do prekida sezone za "Rosonere" Selemejkers, dva u Seriji A i jedan u kupu i to sva tri sa klupe, pa je sakupio svega 32 minuta na terenu."Kalčomerkato" prenosi da je uprava već odlučila da ne otkupi njegov ugovor od Anderlehta.Tako su "Rosoneri" praktično bacili 3,5 miliona evra, još jedan užasan posao kluba sa "San Sira".