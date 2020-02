Jedna stvar sigurna, mora da se umre, da li je druga vezana za Pogbu?

Mino Rajola je ponovo bio u centru pažnje sinoć na "San Siru". Naime, Italijan je ponovo govorio o Pogbi i nagovestio da njegov klijent ne bi imao ništa protiv da se vrati u Juve.



"To je njegova kuća, kao i Junajted. Ne znam šta će se desiti, Pogba je sada nesrećan jer ne igra. On će pomoći timu, a šta će biti na leto, videćemo, ništa se neće desiti pre EP", objasnio je Rajola.



Jasno, on očekuje da Pogba odigra EP kao i Mundijal, pokaže da je do Junajteda, a ne do njega, što bi igraču povećalo cenu.



"Samo jedno je sigurno, mora da se umre, ostalo nikako. Pogba se vratio u Junajted kada su mnogi mislili da neće i kada su mnogi odbili klub", podsetio je Rajola i nagovestio ono što je Pogba navodno rekao saigračima, da je razočaran načinom na koji kreće Junajted i da ne vidi kako klub može da se izvuče iz ove krize...