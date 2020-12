Jedina opcija? Kristijan Eriksen napušta Evropu!

Kristijan Eriksen je otpisan. Njegov izraz lica nakon meča protiv Bolonje kada ga je Konte ponizio dovoljno govori.



Stvari su vrlo jasne, Inter želi da ga proda, pominju se razni klubovi, poput PSŽ, ali i povratak u Englesku, no, prava je istina da Danca niko neće otkupiti, a u Interu neće da ga pozajme.



Sa provizijama ih je koštao 30 miliona evra, sada bi to da vrate, što je nemoguća misija.



Uz to, bivši igrač Totenhema i Ajaksa ima bez bonusa platu od 7.5 miliona evra, što je veliki novac, pogotovo u vreme krize.



Danas, mediji u Italiji pipu da Đangsu, bratski klub Intera, tačnije još jedan koji je u vlasništvu Suninga razmišlja da dovede Eriksena na pozajmicu.



Drugim rečima, ako ga već plaćaju, kineski vlasnici žele da igra, kako mu dalje ne bi padala cena.







Đangsu je osvojio titulu u Kini, ima velike ambicije u Ligi šampiona, od stranaca tu su Brazilci Aleks Teišera i bivši igrači Intera, Miranda i Eder, kao i Hrvat Santini i Afrikanac Vakaso. Neko od ove poslednje dvojice bi verovatno dobio otkaz kako bi se otvorilo mesto za Eriksena koga bi Inter pozajmio kineskom prvaku.