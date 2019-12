Jedan od junaka poslednjeg "Old Firma" na radaru Milana i Rome!

Uspeo je Glazgov Rendžers da savlada velikog rivala i to na "Seltik parku" u poslednjem "Old Firmu", slavili su na pomenutom stadionu prvi put posle devet godina.



Ekipa Stivena Džerarda je slavila sa 2:1, a jedan od junaka velikog trijumfa bio je i hrvatski reprezentativac Borna Barišić.



Ovaj 27-godišnji fudbaler nastupa na poziciji levog beka, u redove Rendžersa stigao je leta 2018. godine iz Osijeka.



U pomenutom "Old Firmu" uspisao je dve asistencije, namestio je golove Rajanu Kentu i zemljaku Nikoli Katiću.



Zbog dobrih partija ove sezone i izuzetnog nastupa u velikom derbiju, privukao je i pažnju Rome i Milana.



Ima čak 13 upisanih asistencija ove sezone, "Rosoneri" u njemu vide idealnu rezervu za Tea Ernandeza, pošto je jasno da Rikardo Rodrigez nastupa klub, dok u Rimu veruju da bi Barišić bio dostojna zamena za reprezentativca Srbije Aleksandra Kolarova.