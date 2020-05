Jedan jedini klub je konkretan za Osimena i dolazi iz Serije A

Oni koji ne prate Ligu 1 čuli su za ovog momka kada su španski mediji počeli sa hajkom na Luku Jovića jer nije pružao dobre partije u Real Madridu, tada je španska "Marka" objavila informaciju da bi njegova zamena mogao da bude upravo Osimen.



Ipak, istina je drugačija, samo jejedan klub zaista konkretan i želi ovog 21-godišnjeg napadača, a to je Napoli.



"Mogu samo da vam kažem da postoji jedan klub koji sada 100% želi Viktora a to je Napoli", rekao je njegov agent Arijo Igbaiola.



"Odluka da li želi da se pridruži tom klubu ostaje na njemu. Takođe, u trci su Njukasl i Totenhem, ali je to samo interesovanje, ne postoji jasan znak da ga žele", rekao je Igbaiola.



Ono što je tačno jeste da Viktor traži klub u kom će igrati, a Igbaiola je sa Murinjom pričao i o odlasku Harija Kejna kao jednom od uslova za dolazak Osimena.