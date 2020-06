Jedan brat na vratima PSŽ, šta čega drugi? Kakva još iznenađenja sprema Leonardo?

Leonardo je bio nemilosrdan kako smo već nagoveštavali, niko od igrača kojima ističe ugovor, Kavani, Tijago Silva, Menije, Kurzava neće dobiti novi.



Brazilac je rekao da ovo nije leto za lude transfere, ali je nastavio da traži nove igrače, kako bi renovirao odbranu.



Izgleda da je na pragu dogovora sa Bajernom koji želi da se oslobodi najskupljeg pojačanja u svojoj istoriji, Lukasa Ernandeza. Francuz je plaćen Atletiku 80 miliona, nije opravdao očekivanja i sada bi za istu sumu mogao da se preseli u domovinu.



Ali, Leonardo je ponudio rešenje koje će rasteretiti kasu kluba, tih 80 miliona biće plaćeno u četiri godišnje rate, što bi značajno olakšalo stvari za PSŽ.



Čeka se odgovor Bajerna, pominju se i neka druga rešenja, čak i naš Bleki Milenković, Romanjoli, ali sve su to teške misije. Klub napušta osim Tijaga Silve i Kuasi koji je odbio da potpiše ugovor i odlazi u Bajern.



Brazilac hoće i Lukasovog brata Tea, koji je vratio nekadašnju formu u Milanu. Odbačeni levi bek Reala je odigrao dobru sezonu u Seriji A, "Rosoneri" ga ne puštaju, ali sam igrač želi povećanje i to značajno ako ostane. Ne pita se, ima ugovor na četiri godine. Rezervna opcija je Aleks Teleš iz Portoa koji je ipak mnogo bliži Parizu.











Jer, osim toga što bi igrao u Ligi šampiona on bi dolaskom u "grad svetlosti" zaradio mnogo veći novac.



Naime, on zarađuje svega milion i po evra godišnje u Italiji, u PSŽ bi dobio pet po sezoni. Žestoko gura transfer, ali Milan ni da čuje, mada je teško zadržati nezadovoljnog igrača.



Leonarda još zanima desni bek Juventusa, De Šiljo, u veznom redu, Sergej je preskup, potreban je jedan vezni igrač, priča se da je ovo prava šansa da uzmu Kantea iz Čelsija, ali "Plavci" traže 70 miliona što je previše za godine koje ima sjajni vezista. Mete su Benaser ili Lorenci Pelegrini iz Rome, u svakom slučaju, Leonardo treba da proda i Drekslera kako bi smanjio dodatno plate i stavio nove ugovore na sto za Nejmara i Mbapea, obojica bi zarađivali više od 40 miliona plus bonuse i bili dvojica najplaćenijih na svetu...