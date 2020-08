Je li moguće? Prvo Haland, pa Sančo?! Pet alternativa za Junajted, plus štoper koga svi žele!

Iz Dortmunda je stigla jasna poruka, gotovo je oko Sanča, Junajted nije ozbiljno shvatio ultimatum, pa se Englez priključio pripremama, a direktor Nemaca, legendarni Majkl Cork je rekao da od odlaska nema ništa i da će sjajni fudbaler produžiti ugovor.



Pljušte kritike na račun Junajteda, odnosno Eda Vudvorda, Skols kaže da mu je isto tako izmakao Haland jer nije napravio odlučujući korak u pregovorima.



Prema informacijama iz Engleske, Junajted nije odustao, ali malo ko veruje da će Nemci sada popustiti.



Šta su alternative?



Kingsli Koman iz Bajerna nikoga ne oduševljava, ni Daglas Košta koji je sjajan igrač, ali je često povređen.



Ima li Junajted još neke opcije?



Adama Traore bi se sjajno uklopio, ali Vulvsi traže ogroman novac za diplomca La Masije koji je igrao i za Boro i za Vilu. On ima 24 godine, Vulverhempton je ohladio Liverpul cenom, priča se da su tražili oko 90 miliona evra za Španca, poreklom iz Malija.











Leon Bejli se već pominjao, momak sa Jamajke je odlično igrao u tandemu sa Havercom, mnogo je jeftiniji od Sanča, suma bi bila između 40 i 50 miliona evra.



I na kraju Dvajt MekNil momak iz Barnlija pred kojim je velika budućnost, ali to bi realno bila investicija za neku od narednih sezona i čini se da će Junajted tražiti veće ime i fudbalera sa više iskustva.



Mnogi smatraju da će sledeći korak biti Kulibali, a ne ofanzivni vezista, da bi za oko 70 miliona Afrikanac mogao da se preseli na "Old Traford" i na taj način pojača odbranu tima.



Šta će od svega biti, videćemo, Solskjer je sada okrenut polufinalu LE, a eventualno osvajanje trofeja bi navodno značilo da je uverio klub da uloži ogroman novac i da je on rešenje za dug period vremena...