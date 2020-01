Jasno je, ovo je Junajtedov vezni red i u njemu za Pogbu nema mesta! Francuza neće niko!

Pol Pogba je na izlaznim vratima Junajteda. Naravno, to je njegova želja, ali čini se da su i u klubu zainteresovani da ga prodaju.



Razlog?



Potpuno nova kompozicija u veznom redu gde bi uz Bruna Ferrnandeša i MekTominaja trebalo da bude i Medison. Fudbaler Lestera je idealno rešenje za Solskjera, on bi bio ofanzivniji, a ovom triju bi bili pridodati Fred kao rezerva i još jedan mladi igrač.



Nema naravno ni Matića koji će napustiti klub, ali ono što brine Junajted je manjak ponuda za Pogbu. Real je kupio Van de Beka, Zidan želi zemljaka, ali priča o 120 miliona evra je sada nerealna.



Slično je u Juventusu, Pogba bi želeo da se vrati, ali priča se da Bjankoneri nisu raspoloženi da plate ono što su dobili kad je Pogba odlazio, plus da se neće odreći Rabioa koji je sada dobio poverenje Sarija.



Promena u veznom redu će biti, već je kupljen Kuluševski, otići će Kedira i Džan, ali nijedan od tih igrača nije interesantan "Đavolima", niti bi neko od njih mogao da uđe u trampu.



Na potezu je Rajola, svakako da bi Juve vratio Pogbu, ali za neku manju cenu, čak pozajmicu sa otkupom, pa se pred našim očima odvija neverovatna situacija, igrač koga su želeli svi, sada bi mogao da završi na marginama.



Pogba je ponovo povređen, ukupno je sakupio osam utakmica ove sezone i do marta neće biti na terenu.